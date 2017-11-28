Вернувшись в Украину, я поставил на кон свою свободу, репутацию и жизнь - Саакашвили

28.11.2017 11:37 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не намерен уделять много времени журналистам, которые увлечены нападками на него, "при этом иногда в упор не замечая серьезных и очень опасных процессов в стране". Об этом Саакашвили написал на своей странице в Фейсбук.



По его словам, вернувшись в Украину он поставил на кон свою свободу, репутацию и жизнь и не будет "угождать отдельным группам", а намерен "служить украинскому народу".



В то же время Саакашвили выразил готовность всегда помочь советом таким "журналистам" и поделиться с ним опытом.



"С 2003 года по октябрь 2017 у меня неоднократно брали интервью все великие журналисты современности: Dan Rather, Larry King, David Frost, Karl Bernstein, Tim Sebastian, Charlie Rose, Erin Burnett, Christine Ockert, Stephen Sackur, Савик Шустер, помимо них еще много интересных украинских журналистов. Они относились ко мне критично и поблажек я от них почти никогда не получал. Тем не менее они давали мне высказаться, и я получил огромное удовольствие почти от всех этих многочисленных встреч.



Тем людям, которые работают журналистами и увлечены нападками на меня в последние дни, при этом иногда в упор не замечая серьезных и очень опасных процессов в стране, еще очень далеко до этого уровня. Они мне не оппоненты, и я не стану уделять им больше времени, чем потратил на написание этого поста. У меня и так мало времени, так как, вернувшись в Украину, я поставил на кон свою свободу, репутацию и жизнь, и сейчас у меня другие цели и приоритеты, в частности, не угождать отдельным группам, а служить украинскому народу.



А им я желаю поработать над повышением своих журналистских стандартов и в процессе чуть больше времени уделить изучению методов и подходов вышеперечисленных классиков.



Если меня не похитят и не вышлют, я всегда готов помочь советом и поделиться своим опытом, которого кроме как у меня в Украине, в таких масштабах, нет ни у кого", - пишет Саакашвили.















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