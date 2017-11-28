В Грузию прибыл премьер-министр Молдовы

28.11.2017 12:26 В Грузию официальным визитом прибыл премьер-министр Молдовы. Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе встретил Павела Филипа в Международном аэропорте Тбилиси.



В рамках визита представители стран в основном рассмотрят экономические вопросы, однако по пояснению посла Грузии в Молдове Мераба Антадзе, среди тем для рассмотрения будут также конфликты, которые на данном этапе являются значительной проблемой для обеих стран.



По его же словам, запланированы встречи с представителями сферы бизнеса, которые будут содействовать развитию тесных экономических отношений между двумя странами.



Павел Филип впервые находится с официальным визитом в Грузии.

















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