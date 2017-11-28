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Умар Идигов: В Тбилиси погиб Ахмед Чатаев, сейчас я уверен в этом


28.11.2017   12:52
Один из убитых в ходе спецоперации в Тбилиси действительно Ахмед Чатаев - заявил корреспонденту издания "Кавказский узел" президент "Фонда интеграции народов Кавказа" Умар Идигов.

"В Тбилиси погиб Ахмед Чатаев, сейчас я уверен в этом. Об этом я узнал от его близких. Я не ожидал, что приехав в Грузию, Чатаев не свяжется со мной. У нас были близкие отношения, но почему-то он не связался со мной"- заявил Умар Идигов.

По словам Идигова, он не знал, что во время спецоперации в квартире были Чатаев и два дагестанца, поскольку переговоры с подозреваемыми в терроризме не вели.

"Силовики применили крупнокалиберное оружие и отказались прекратить стрельбу, в противном случае соглашение обязательно было бы достигнуто. У подозреваемых в терроризме не были какие-либо серьезные планы на территории Грузии, в противном случае они бы взяли в заложники жителей дома, и поставили бы свои требования и ультиматум"- говорит Умар Идигов.







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