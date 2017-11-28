«Европейская Грузия» вызывает в парламент глав Минюста и и СГБ

28.11.2017 13:34 «Европейская Грузия» вызывает в парламент Грузии министра юстиции Тею Цулукиани и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.



Как поясняет оппозиция, они просят власти ответить на вопросы, планировался ли теракт, и как террористы проникли в страну.



«Пусть в парламент придет, с одной стороны, руководство СГБ и с другой – министр юстиции, чтобы сделать разъяснения в связи с целым рядом вопросов. В частности – был ли действительно ликвидирован в результате этой операции Чатаев. Если был, то как он попал в Грузию, как в Грузию попала эта группа в целом и какие у них были цели, планировали ли устроить теракт, как они привезли в Грузию оружие. Это вопросы, на которые мы публично должны получить ответы», - заявил Серги Капанадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

