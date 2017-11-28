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Служба государственного аудита проверит МВД


28.11.2017   13:35
Служба Государственного аудита Грузии изучит деятельность министерства внутренних дел. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Ведомство по своей инициативе пригласило службу Госаудита, которая займется изучением деятельности аппарата министерства внутренни дел, департаментов Охранной полиции, Центра оперативного управления неотложной помощи «112» и Агентства обслуживания.

С 13 ноября у министерства внутренних дел Грузии новый руководитель. Премьер-министр Георгий Квирикашвили уволил с поста главы МВД Георгия Мгебришвили и назначил на эту должность министра экономики и устойчивого развития Георгия Гахария.

На четвертый день, после своего назначения на должность Гахария представил новых заместителей — Кахабера Сабанадзе, Нино Джавахадзе, Мераба Малания, а позже Левана Канкава.

На прошлой неделе новым директором департамента патрульной полиции стал Теймураз Купатадзе. Гахария также назначил уволенного в свое время с поста заместитель главы МВД Грузии Бесика Амирианашвили, директором департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети.

У государственной Службы аудита также новый Генеральный аудитор. В сентябре парламент Грузии большинством голосов назначил на этот пост Ираклия Меквабишвили, который сменил Лашу Тордия.






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