Служба государственного аудита проверит МВД

28.11.2017 13:35 Служба Государственного аудита Грузии изучит деятельность министерства внутренних дел. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.



Ведомство по своей инициативе пригласило службу Госаудита, которая займется изучением деятельности аппарата министерства внутренни дел, департаментов Охранной полиции, Центра оперативного управления неотложной помощи «112» и Агентства обслуживания.



С 13 ноября у министерства внутренних дел Грузии новый руководитель. Премьер-министр Георгий Квирикашвили уволил с поста главы МВД Георгия Мгебришвили и назначил на эту должность министра экономики и устойчивого развития Георгия Гахария.



На четвертый день, после своего назначения на должность Гахария представил новых заместителей — Кахабера Сабанадзе, Нино Джавахадзе, Мераба Малания, а позже Левана Канкава.



На прошлой неделе новым директором департамента патрульной полиции стал Теймураз Купатадзе. Гахария также назначил уволенного в свое время с поста заместитель главы МВД Грузии Бесика Амирианашвили, директором департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети.



У государственной Службы аудита также новый Генеральный аудитор. В сентябре парламент Грузии большинством голосов назначил на этот пост Ираклия Меквабишвили, который сменил Лашу Тордия.















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