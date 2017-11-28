Георгий Квирикашвили и шейх Аль Нахаян обсудили возможность открытия в Грузии посольства ОАЭ

28.11.2017 15:46 «Государственный министр по вопросам толерантности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Аль Нахаям бин Мубарак аль Нахаям готов увеличить осуществляемые в Грузию инвестиции вдвое», — об этом заявил премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили во время встречи с шейхом Аль Нахаяном.



Речь идет об осуществлении конкретных крупных проектах. Государственный министр по вопросам толерантности ОАЭ положительно оценил деятельность премьера Грузии Георгия Квирикашвили, курс правительства и реформы осуществляемые в нашей стране, которые по словам шейха, служат развитию и прогрессу Грузии.



Шейх отметил, что Грузия является безопасной страной с привлекательной бизнес – средой, где облегчены механизмы ведения бизнеса, не существует коррупции и именно данные факторы являются определяющими для удвоения инвестиций в Грузию со стороны ОАЭ.



Премьер детально ознакомил гостя с ведущими позициями Грузии в международных рейтингах, что было положительно оценено.



Стороны также обсудили вопрос возможного открытия в Грузии посольства Объединенных Арабских Эмиратов.



Шейх Аль Нахаям отметил, что возлагает большое значение открытию диппредставительства в Тбилиси и высказал готовность максимально способствовать осуществлению данной идеи.















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