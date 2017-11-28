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Саакашвили: Правосудие должно быть восстановлено! Вано должен быть немедленно освобожден!


28.11.2017   19:12
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили требует немедленного освобождения бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили.

В заявлении, опубликованном на своей странице в «Фейсбуке» Михеил Саакашвили положительно оценивает решение Страсбургского суда и отмечает, что Вано Мерабишвили находится в незаконном заключении.

«Приветствую решение Страсбургского суда в связи с объявлением незаконным заключение видного государственного деятеля и моего соратника Вано Мерабишвили. Правосудие должно быть восстановлено! Вано должен быть немедленно освобожден!»,- пишет Саакашвили.

Европейский суд по правам человека установил нарушение 18-й статьи в отношении бывшего министра ВД Грузии Вано Мерабишвили. Решение опубликовано на веб-странице Страсбургского суда. В нем говорится, что 9 членов Большой палаты поддержали решение о нарушении в деле 19-й статьи Европейской конвенции, 8 – выступили против.

«Суд единогласно установил, что не имело места нарушение 51-й статьи (право на свободу и безопасность, в связи с предварительным заключением Мерабишвили), также в связи с помещением Мерабишвили в здание предварительного заключения не было нарушения статьи 53. Имело место нарушение 53 статьи с 25 сентября 2013 года. Также 9 голосами против 8 суд установил, что нарушена 18 статья евроконвенции», - говорится в решении Страсбургского суда.






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