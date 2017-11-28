Министр иностранных дел Словении посещает Тбилиси

28.11.2017 19:40 Вице-премьер Словении, министр иностранных дел Карл Эрьявец сегодня встретился со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, с которым обсудил вопросы сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.



Выступая на совместной пресс-конференции, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе поблагодарил своего словенского коллегу за участие в Форуме Шелкового пути в Тбилиси и отметил, что двусторонние отношения между Грузией и Словенией «растут во всех направлениях».



«Мы рады, что вместе с господином Эрьявцом в Грузии находится бизнес-делегация из Словении, которая еще больше укрепит и усилит наши отношения и создаст новые возможности в наших экономических отношениях», - заявил Джанелидзе.



По его словам, Тбилиси приветствует политическую поддержку Словении в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, европейских и евроатлантических устремлений Грузии, также и ее поддержку в многосторонних форматах.



«Грузия является основным партнером ЕС в регионе, а также близким и надежным партнером НАТО. Она добилась впечатляющего прогресса в сближении законодательства Грузии со стандартами ЕС», - сказал Эрьявец.



До этого министр иностранных дел Словении выступил на Форуме «Шелковый путь», где заявил, что «транспортная инфраструктура имеет жизненно важное значение для торговли». «Я приветствую инициативу по реконструкции сухопутных коридоров и морской связи. Коперский порт предлагает Центральной Европе самый простой способ добраться до моря», - заявил он.



В рамках первого официального визита в Грузию с 27 по 28 ноября министр иностранных дел Словении также встретится с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем Парламента Ираклием Кобахидзе.



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