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Структурную реорганизацию правительства Грузии не утвердят до декабря


28.11.2017   20:04
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предполагает, что до конца этой недели (1 декабря) парламент не успеет рассмотреть и утвердить пакет законов о структурной реорганизации правительства.

Так спикер прокомментировал негативные оценки ряда политиков относительно рассмотрения этого пакета в ускоренном порядке.

«Инициирование вопроса в данном случае — это эксклюзивная прерогатива правительства. Соответственно, пакет о реорганизации поступил по инициативе правительства. Вероятно, до конца этой недели принять этот пакет в трех чтениях мы не успеем. Поступило требование о рассмотрении его в ускоренном порядке. Но в этом пакете более 100 законопроектов, соответственно, я предполагаю, что за одну неделю принять пакет законопроектов в трёх чтениях мы не успеем», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Он не согласен и с оценками оппозиции, которая назвала изменения в правительстве Грузии «фасадными».

"У реорганизации правительства могут быть две цели — оптимизация расходов и рационализация самой системы управления. В этом и состояла цель данных изменений. Мы думаем, что эта цель будет достигнута. Вначале мы обсудим пакет на комитетских заседаниях, затем на пленарных, после чего и будет сформулирована окончательная позиция парламента по вопросу реорганизации правительства», — заявил Кобахидзе.

Напомним, премьер-министр Грузии ознакомил общественность с запланированными изменениями в структуре правительства, согласно которым ряд министерств упраздняется, их функции переходят к смежным министерствам. Кроме того, законопроект предусматривает объединение Службы внешней разведки со Службой госбезопасности Грузии, а также упразднение Совета по госбезопасности и управлению кризисами и передачу его функций Центру по управлению кризисами. Правительство Грузии уже утвердило эти законодательные инициативы и передало пакет законопроектов на рассмотрение парламента. На заседании бюро парламента 27 ноября было принято решение о рассмотрении и утверждении правительственных изменений в ускоренном порядке.






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