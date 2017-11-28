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Йоханнес Хан: У стран-членов ЕС сейчас больше готовности к рассмотрению вопроса расширения
28.11.2017 20:06
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил о готовности стран Евросоюза рассмотреть вопрос присоединения к ЕС стран Балканского региона. Об этом пишет газета Wiener Zeitung.
«Среди стран-участниц в настоящее время больше готовности рассмотреть расширение. Ведь признано, что можно вернуть мир на Балканы, и перспектива вступления в ЕС является ключевой для этого», - заявил Йоханнес Хан.
В конце октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сохранить для стран Западных Балкан перспективу членства в Евросоюзе ради безопасности Европы в целом.
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