Йоханнес Хан: У стран-членов ЕС сейчас больше готовности к рассмотрению вопроса расширения

28.11.2017 20:06 Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил о готовности стран Евросоюза рассмотреть вопрос присоединения к ЕС стран Балканского региона. Об этом пишет газета Wiener Zeitung.



«Среди стран-участниц в настоящее время больше готовности рассмотреть расширение. Ведь признано, что можно вернуть мир на Балканы, и перспектива вступления в ЕС является ключевой для этого», - заявил Йоханнес Хан.



В конце октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сохранить для стран Западных Балкан перспективу членства в Евросоюзе ради безопасности Европы в целом.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

