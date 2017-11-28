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Минюст сознательно и несознательно саботировал госинтересы - Хухашвили


28.11.2017   21:25
Аналитик и бывший советник Бидзины Иванишвили, Гия Хухашвили прокомментировал решение Страсбургского суда в связи с делом Вано Мерабишвили. По его заявлению "Метроному", по данному решению выявилось, что Министерство юстиции и прокуратура некачественно работают. На его взгляд, вместо того, чтобы принести пользу государству, они вредят интересам страны.

По заявлению Хухашвили, факт, что Министерство юстиции сознательно или несознательно саботировало государственные интересы. По мнению аналитика, неквалифицированный государственный чиновник хуже врага, и такой результат и получили.

"Власть говорила нам о системном преступлении, и в то же время прижала к груди именно тех, кто создавал эту преступную систему. Власть поставила рядом с собой коллективного Мурусидзе. Решение Страсбурга еще раз показало, что эти люди делают вредоносное для страны дело.

На фоне того, что я сейчас вижу, у меня возникает сочувствие к Вано Мерабишвили, поскольку пусть тот же разгром акции 7 ноября, и вторжение в "Имеди" больше на совести Угулава и Кезерашвили, чем Мерабишвили. Получается, что они ни при чем, и во всем виноват один Мерабишвили?

Сейчас не имеет большого значения, будет он в тюрьме или нет. Если уже ничего не спрашиваем с Кезерашвили и Угулава, в чем один Мерабишвили виноват? Государство потерпело полное фиаско в борьбе с несправедливостью. Свое главное обещание, что восстановит справедливость, не выполнило, и поставило рядом с собой создателей системы"- говорит Гия Хухашвили.







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