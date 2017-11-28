18 партий будут получать 9 млн лари в год из бюджета

28.11.2017 22:38 Из государственного бюджета Грузии 18 партий будут получать 9 млн лари в год. Об этом говорится в распоряжении председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания.



Согласно грузинскому законодательству, госфинансирование полагается партиям, которые получили не менее 3% по итогам выборов в парламент и в органы местной власти.



Самую большую сумму — более 2 млн лари — получит правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».



За ней идет «Альянс патриотов Грузии», годовое финансирование этой партии составит примерно 1,3 млн лари.



Третьей по размеру финансирования стала партия «Европейская Грузия — Движение за свободу» — более 1 млн лари.



Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» получит из госбюджета 991,7 тыс лари.



Наименьшее финансирование у пять партий — «Свободная Грузия», «Союз традиционалистов Грузии», «Свобода — Путь Звиада Гамсахурдия», «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии» и «Новые христиан-демократы». Им выделят по 87 тыс лари в год.















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