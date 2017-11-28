|
18 партий будут получать 9 млн лари в год из бюджета
28.11.2017 22:38
Из государственного бюджета Грузии 18 партий будут получать 9 млн лари в год. Об этом говорится в распоряжении председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания.
Согласно грузинскому законодательству, госфинансирование полагается партиям, которые получили не менее 3% по итогам выборов в парламент и в органы местной власти.
Самую большую сумму — более 2 млн лари — получит правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
За ней идет «Альянс патриотов Грузии», годовое финансирование этой партии составит примерно 1,3 млн лари.
Третьей по размеру финансирования стала партия «Европейская Грузия — Движение за свободу» — более 1 млн лари.
Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» получит из госбюджета 991,7 тыс лари.
Наименьшее финансирование у пять партий — «Свободная Грузия», «Союз традиционалистов Грузии», «Свобода — Путь Звиада Гамсахурдия», «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии» и «Новые христиан-демократы». Им выделят по 87 тыс лари в год.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна