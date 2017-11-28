Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

18 партий будут получать 9 млн лари в год из бюджета


28.11.2017   22:38
Из государственного бюджета Грузии 18 партий будут получать 9 млн лари в год. Об этом говорится в распоряжении председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания.

Согласно грузинскому законодательству, госфинансирование полагается партиям, которые получили не менее 3% по итогам выборов в парламент и в органы местной власти.

Самую большую сумму — более 2 млн лари — получит правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

За ней идет «Альянс патриотов Грузии», годовое финансирование этой партии составит примерно 1,3 млн лари.

Третьей по размеру финансирования стала партия «Европейская Грузия — Движение за свободу» — более 1 млн лари.

Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» получит из госбюджета 991,7 тыс лари.

Наименьшее финансирование у пять партий — «Свободная Грузия», «Союз традиционалистов Грузии», «Свобода — Путь Звиада Гамсахурдия», «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии» и «Новые христиан-демократы». Им выделят по 87 тыс лари в год.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китай вложил более 6 млрд. долларов в реализацию проектов в рамках «Шелкового пути»
Украина и Грузия договорились о поставке товаров в обход России
Грузия планирует стать транзитным мостом между Европой и Азией - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Давид Усупашвили призвал парламент Грузии и не спешить с утверждением реформы правительства
Из Турции в Азербайджан отправляется первый поезд по БТК
EBRD: Квирикашвили является лидером с точки зрения проведения реформ в регионе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна