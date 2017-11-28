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Георгий Квирикашвили завтра примет молдавского коллегу
28.11.2017 22:44
С официальным визитом в Грузии находится премьер-министр Республики Молдова Павел Филип. По информации пресс-службы администрации правительства, в рамках официального визита запланированы встречи с премьер-министром Грузии.
Завтра премьер-министр Георгий Квирикашвили встретится с молдавским коллегой лицом к лицу, после этого состоится встреча в расширенном составе, при участии членов правительств двух стран.
Завтра же запланировано оформление между двумя странами соглашений о сотрудничестве в различных сферах, после чего в администрации правительства состоится совместная пресс-конференция.
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