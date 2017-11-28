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Окончательная модель реорганизации правительства будет сформирована после консультаций - Кобахидзе
28.11.2017 22:55
По словам председателя парламента Грузии, возможно, законодательный пакет в связи со структурной реорганизацией правительства, парламент не сможет принять в третьем чтении на текущей неделе.
«В этом случае, инициирование вопроса является эксклюзивной прерогативой правительства. Соответственно, пакет о реорганизации в правительстве поступил по инициативе правительства. Мы рассмотрим этот законопроект. Обсуждение пройдет сначала на уровне комитетов, а потом уже в формате пленарного заседания. Предположительно, мы затруднимся принять пакет в третьем чтении до конца недели. Было требование об ускоренном режиме, на что мы согласились, однако, несмотря на это, есть более ста законопроектов, соответственно, я предполагаю, что в течение одной недели пленарных заседаний не успеется принять пакет в трех чтениях. Соответственно, обсуждение продолжится после этого», — заяви Ираклий Кобахидзе.
Председатель парламента ответил и на заявления оппозиции о том, что структурная реорганизация правительства является лишь фасадным изменением.
«У реорганизации правительства может быть две цели – одна – это оптимизация расходов и вторая – это рационализация самой системы управления и именно это было содержанием, это было целью данных изменений. Мы думаем, что достичь цели можно этими изменениями, однако, конечно, начинаются комитетские слушания, начнется рассмотрение на пленарных заседаниях и там будет сформирована окончательная позиция в связи с содержанием реорганизации», — заявил Ираклий Кобахидзе.
В разговоре с журналистами Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в связи с упразднением министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов мнения в правящей команде разнились. По его словам, соглашение по окончательной модели реорганизации правительство будет достигнуто на основании консультаций между парламентом и правительством.
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