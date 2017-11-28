Большинство еще раз может изменить процедуру избрания президента

28.11.2017 23:04 По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, у избрания президента избирательной коллегией непрямым путем есть свои негативные стороны и избрание президента парламентом является юридически более правильным



Первый канал попросил Ираклия Кобахидзе конкретизировать, что он имел в виду в заявлении, сделанном накануне, что использования выборов административного уровня является неправильным для выборов политического типа.



«В формате всеобщих-всенародных обсуждений были поставлены несколько дополнительных вопросов. Один из них, который был рассмотрен с академическими кругами, был именно вопрос избрания президента. Что касается добавления изменений, естественно, по этому должны быть сформированы принципиальные позиции парламента. Вчера состоялось лишь обсуждение и за элементарным обсуждением последовали абсолютно нездоровые оценки, что неправильно. Обсуждение состоится. Надо решать, изменения какого типа войдут в конституцию. Когда этот вопрос был задан в комиссии, эту модель, по очень простым причинам, я оценил негативно. Главной причиной было то, что выборы в органы местного самоуправления являются выборами административного уровня. Соответственно, принципиально, все же неправильно использовать выборы административного уровня для выборов политического типа», — отмечает председатель парламента.



По словам Кобахидзе, процесс обсуждения конституционных изменений был слишком политизирован, чему способствовали оппозиционные партии, президент и другие субъекты.



Согласно конституции, утвержденной парламентом, в 2024 году президента Грузии будет избирать избирательная коллегия, которая состоит из 300 членов. В их числе – 150 членов парламента, а остальные 150 представляют самоуправляемые единицы.















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