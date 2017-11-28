Спикер парламента видит Омбудсмена партнером законодательного органа

28.11.2017 23:12 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные партии, отмежевавшись от процесса избрания Народного защитника, приняли политически неверное решение.



По словам Кобахидзе, дискуссия по достижению консенсуса шла в течение одного года, и в этих условиях оказалось, что работа над повышением политической культуры в Грузии все еще требуется.



«В течение года проходила дискуссия в связи с консенсусом и мы говорили, что консенсус достигается лишь в условиях высокой политической культуры. Оказалось, что нам еще надо работать, над тем, чтобы политическая культура в Грузии повысилась. Оппозиционные партии увидели, что есть полное согласие в позициях правящей команды, неправительственных организаций и наших международных партнеров. Они решили, в этих условиях не записывать нам политические очки, и таким образом, к сожалению, отмежевались от процесса избрания Омбудсмена, что является политически неверным решением», — заявил председатель парламента.



По его словам председателя парламента Грузии, правящая команда никогда не критиковала действующего народного защитника за критику правящей команды с его стороны. Ираклий Кобахидзе отметил, что Народный защитник и парламент Грузии должны быть активными партнерами.



«Что касается критики, главной функцией Народного защитника, должна быть именно критика правительства. Соответственно, мы ждем активной работы Народного защитника, Народный защитник должен очень активно подключится к делу защиты прав человека. Для нас важно, быть активными партнерами. В условиях такого партнерского отношения будет обеспечено неуклонная защита прав человека», — заявил председатель парламента.















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