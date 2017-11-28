«Национальное движение» поддержит кандидатуру Нино Ломджария на пост Омбудсмена

28.11.2017 23:32 «Национальное движение» поддержит кандидатуру Нино Ломджария. Такое решение было принято после встречи с Ломджария.



По словам Ники Мелия, исходя из того, что кандидатуру представил неправительственный сектор, партия ее поддержит.



«Для нас очень важно, чтобы отбор Омбудсмена состоялся со стороны гражданского сектора, и после этого он был назначен на должность. Важно, чтобы все это стало законным. «Национальное движение» готовит законопроект, чтобы в будущем Народный защитник был избран именно таким путем. Несмотря на то, что правительство не осуществило этот процесс прозрачно, мы поддерживаем единого кандидата, названного гражданским сектором», — отметил Ника Мелия.















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