|
«Национальное движение» поддержит кандидатуру Нино Ломджария на пост Омбудсмена
28.11.2017 23:32
«Национальное движение» поддержит кандидатуру Нино Ломджария. Такое решение было принято после встречи с Ломджария.
По словам Ники Мелия, исходя из того, что кандидатуру представил неправительственный сектор, партия ее поддержит.
«Для нас очень важно, чтобы отбор Омбудсмена состоялся со стороны гражданского сектора, и после этого он был назначен на должность. Важно, чтобы все это стало законным. «Национальное движение» готовит законопроект, чтобы в будущем Народный защитник был избран именно таким путем. Несмотря на то, что правительство не осуществило этот процесс прозрачно, мы поддерживаем единого кандидата, названного гражданским сектором», — отметил Ника Мелия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна