Решение Большой палаты ЕСПЧ о предварительном заключении Мерабишвили

28.11.2017 23:33 Предварительное заключение бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили первоначально было обосновано, но оно было использовано для получения информации по другим делам, - заявил 28 ноября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



В результате, Большая палата Страсбургского суда установила, что имело место нарушение статьи 18 Европейской конвенции прав человека (пределы использования ограничения прав), вместе с первым пунктом статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).



Хотя Суд и не нашел нарушений в избрании предварительного заключения Вано Мерабишвили в мае 2013 года, но суд установил, что спустя четыре месяца его оставление в предварительном заключении было лишено достаточных оснований, и, соответственно, является нарушением пункта 3 статьи 5 Конвенции.



Европейский суд по правам человека также заявил, что в связи с задержанием Мерабишвили или его предварительным заключением нарушение первого пункта статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность) не имело место.



Генеральный секретарь Национального движения Вано Мерабишвили, который до поражения партии на парламентских выборах 2012 года в течение нескольких месяцев занимал пост премьер-министра, был задержан в мае 2013 года по обвинению в присвоении-растрате средств и подкупе избирателей. Позже против него были выдвинуты и другие обвинения, однако Мерабишвили отвергает все эти обвинения и называет их политически мотивированными. В 2014 году Мерабишвили был признан виновным и приговорен к тюремному заключению по нескольким уголовным делам.



В иске, поданном в Страсбургский суд в связи с его предварительным заключением, Мерабишвили утверждал, что имело место нарушение нескольких статей Европейской конвенции прав человека.



Одна из жалоб, которая опирается на статью 18 Конвенции, Мерабишвили заявлял, что возбуждение дела против него и его арест были использованы властями для того, чтобы отстранить его от политической жизни страны, что вызвало ослабление Национального движения, а сам он уже не смог выдвинуть собственную кандидатуру на президентские выборы в октябре 2013 года.



Он также утверждал, что его притеснение продолжалось и в ходе предварительного заключения, когда в декабре 2013 года, по его словам, его вывели из камеры заключения, чтобы отвести на встречу с тогдашним главным прокурором Отаром Парцхаладзе, которого Мерабишвили обвинил в запугивании с целью получения от него информации по делу смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвания, а также по предполагаемым оффшорным банковским счетам экс-президента Михеила Саакашвили.



В своем решении Страсбургский суд отметил, что, хотя предварительное заключение Мерабишвили произошло на фоне острого политического противостояния между Национальным движением и Грузинской мечтой, его аргументов, «недостаточно для того, чтобы показать, что главной целью ареста было его отстранение от грузинской политики, а не надлежащее осуществление уголовного производства против него».



Тем не менее, суд счел «довольно убедительными» заявления Мерабишвили о его тайном выводе из тюремной камеры в декабре 2013 года. Первоначально «целью предварительного заключения было расследование преступлений на основании разумных подозрений», но позже целью стало получение информации о смерти Жвания и банковских счетах Саакашвили, - говорится в решении ЕСПЧ.



Европейский суд по правам человека принял решение, согласно которому Вано Мерабишвили должна быть выплачена компенсация в размере 4000 евро за моральный ущерб.



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