Молдова и Грузия объединят усилия в прохождении европейского пути

29.11.2017 10:44 Молдова и Грузия объединят усилия в прохождении европейского пути фото: moldpres.md

Премьер-министр РМ Павел Филип встретился сегодня с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Официальные лица обсудили возможности продвижения молдавско-грузинского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, сообщает МОЛДПРЕС.



В ходе диалога Павел Филип и Ираклий Кобахидзе отметили тесные связи между двумя странами, укрепившиеся за 25 лет со дня установления дипломатических отношений. В этом контексте было подчеркнуто хорошее сотрудничество между двумя странами в области европейской интеграции. Официальные лица подчеркнули, что саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе продемонстрировал, что у Республики Молдова и Грузии общие точки зрения и цели, касающиеся продвижения в отношениях с ЕС.



Павел Филип и Ираклий Кобахидзе обменялись мнениями о значимости политического урегулирования территориальных конфликтов, выразив взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности двух государств. В этой связи премьер-министр Молдовы подчеркнул важность региональной солидарности в решении замороженных конфликтов.



Собеседники также отметили 22-процентный рост торговли между странами в течение восьми месяцев текущего года. В этой связи была подчеркнута важность работы молдавско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая представляет собой хорошую платформу для устранения барьеров на пути экономического взаимодействия.















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