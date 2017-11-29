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Молдова и Грузия объединят усилия в прохождении европейского пути
29.11.2017 10:44
Молдова и Грузия объединят усилия в прохождении европейского пути фото: moldpres.md
Премьер-министр РМ Павел Филип встретился сегодня с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Официальные лица обсудили возможности продвижения молдавско-грузинского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, сообщает МОЛДПРЕС.
В ходе диалога Павел Филип и Ираклий Кобахидзе отметили тесные связи между двумя странами, укрепившиеся за 25 лет со дня установления дипломатических отношений. В этом контексте было подчеркнуто хорошее сотрудничество между двумя странами в области европейской интеграции. Официальные лица подчеркнули, что саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе продемонстрировал, что у Республики Молдова и Грузии общие точки зрения и цели, касающиеся продвижения в отношениях с ЕС.
Павел Филип и Ираклий Кобахидзе обменялись мнениями о значимости политического урегулирования территориальных конфликтов, выразив взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности двух государств. В этой связи премьер-министр Молдовы подчеркнул важность региональной солидарности в решении замороженных конфликтов.
Собеседники также отметили 22-процентный рост торговли между странами в течение восьми месяцев текущего года. В этой связи была подчеркнута важность работы молдавско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая представляет собой хорошую платформу для устранения барьеров на пути экономического взаимодействия.
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