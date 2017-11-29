События с Чатаевым начались не при нынешней власти – Давид Усупашвили

29.11.2017 11:28 Очень тяжелая стратегическая ошибка власти, когда она позволяет себе в течение 20-24 часов держать граждан в темноте (в прямом и переносном смысле), и у нас не было информации о том, что происходит в стране - заявил лидер "Движения за строительство" Давид Усупашвили комментируя спецоперацию, проведенную на днях по улице Бери Габриэл Салоси.



По его словам, события конкретно в связи с Чатаевым "уже годы, как развиваются, и его деятельность на территории Грузии, или в другом месте началась ни при нынешней власти".



"Мы, граждане Грузии полномочны в такой ситуации больше знать не для удовлетворения любопытства, а для того, чтобы быть уверенными, что соответствующие органы Грузии правильно и эффективно выполняют свои функции. Пока у нас нет основания, сказать это, поскольку многого не знаем, и у нас много вопросов. Очень тяжелая стратегическая ошибка власти, когда она позволяет себе, чтобы граждане были в темноте в прямом и переносном смысле в течение 20-24 часов, и у нас не было информации о том, что в стране происходит"- заявил Давид Усупашвили.



По его же словам, он более оптимистично настроен после того, как в процесс расследования включились представители дружественных государств.



"До того у меня складывалось впечатление, что была не хорошо спланированная операция, а структуры и ведомства находились в режиме моментальной реакции на события, между тем в таком деле необходимо в точности наоборот"- добавил Давид Усупашвили.

















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