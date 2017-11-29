Оппозиция требует освобождения Вано Мерабишвили

29.11.2017 11:56 Позиции власти Грузии и оппозиции радикально отличаются после решения Большой палаты Страсбурга по делу Вано Мерабишвили. После решения Европейского суда по правам человека члены ЕНД требуют немедленного освобождения Вано Мерабишвили.



Для члена "Европейской Грузии", и ранее адвоката Мерабишвили, Отара Кахидзе вердикт Европейского суда не был неожиданностью, поскольку Большая палата оставила в силе решение, принятое секцией судей о нарушении статьи 18 Европейской Конвенции, что по заявлению адвоката, означает, что у заключения Вано Мерабишвили помимо легитимного основания были и другие причины.



Решение Европейского суда, и статью 18 Конвенции министр юстиции трактует иначе. Тея Цулукиани убеждена, что Мерабишвили останется в заключении.



Страсбургский суд почти год назад начал рассмотрение дела Вано Мерабишвили. Адвокаты бывшего премьера ставили под сомнение легитимность его заключения, и главным аргументом политического преследования называли вывод Мерабишвили из тюремной камеры в ночное время.



















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