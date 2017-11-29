Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Процедуру избрания президента следует решать всенародно - Абашишвили


29.11.2017   12:26
Глава администрации президента Грузии считает, что вопрос избрания президента страны необходимо вынести на плебисцит.

Георгий Абашишвили уверен, что прямой порядок выбора главы государства добавляет стране большей легитимации. По мнению Абашишвили, грузинский народ желает выбирать главу государства и если кто-то решил забрать у него эту возможность, необходимо вынести вопрос на всеобщее голосование.

Ранее, 28 ноября, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что с юридической точки зрения было бы правильно, чтобы президента назначал парламент, а не избирательная коллегия.

По утвержденной новой версии Конституции Грузии, с 2024 года президента Грузии будет выбирать избирательная коллегия. Этот орган будет укомплектован 300 членами. В него также войдут 150 членов парламента, остальные 150 человек будут представляет органы местного самоуправления.

Парламент Грузии утвердил новую версию основного закона Грузии 26 сентября.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китай вложил более 6 млрд. долларов в реализацию проектов в рамках «Шелкового пути»
Украина и Грузия договорились о поставке товаров в обход России
Грузия планирует стать транзитным мостом между Европой и Азией - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Давид Усупашвили призвал парламент Грузии и не спешить с утверждением реформы правительства
Из Турции в Азербайджан отправляется первый поезд по БТК
EBRD: Квирикашвили является лидером с точки зрения проведения реформ в регионе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна