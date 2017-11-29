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Каладзе упразднят Зональный совет и 19 комиссий
29.11.2017 12:38
В мэрии упраздняется т.н. Зональный совет- об этом на заседании правительства Тбилиси заявил столичный градоначальник Каха Каладзе.
"На основании рекомендаций совета в течение ряда лет принимались решения в связи с утверждением плана регуляции конкретной застройки, и повышением коэффициента. Мы уже начали структурную реформу, которая, разумеется, коснется направления урбанистической политики, и функционального преобразования архитектурной службы, и до завершения этого процесса функции зонального совета будут осуществлять соответствующие службы мэрии под моим личным контролем"- заявил Каха Каладзе.
По его же словам, с целью сокращения бюрократии, и большей эффективности упраздняются 19 комиссий, созданных правительством Тбилиси, и с этой целью войдут изменения в соответствующие правовые акты. По заявлению мэра, решения по конкретным вопросам за гораздо более короткие сроки, и эффективней примут соответствующие службы мэрии.
На сегодняшнем заседании столичного правительства мэр Тбилиси также говорил о безопасности зданий, и заявил, что данному вопросу, и особенно пожарной безопасности будет уделено большое внимание, и за нарушением правил строительства последует строжайшая реакция.
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