Карл Эрьявец: Евросоюз рассматривает Грузию в качестве страны-лидера, которая лучше всех готова к вступлению в Евросоюз

29.11.2017 12:45 Евросоюз рассматривает Грузию в качестве страны-лидера, которая лучше всех готова к вступлению в Евросоюз, — заявил вице-премьер, министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец после встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.



Политик также подчеркнул важный вклад Грузии в укрепление евроатлантической безопасности, в связи с чем вновь подтвердил поддержку Словенией европейских и евроатлантических устремлений Грузии.



Вице-премьер и министр иностранных дел Словении находится в Грузии с первым официальным визитом, который проходит в рамках «Тбилисского форума Шелкового пути». В международном форуме участвуют до 2000 делегатов из более чем 60 стран мира.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

