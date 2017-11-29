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Карл Эрьявец: Евросоюз рассматривает Грузию в качестве страны-лидера, которая лучше всех готова к вступлению в Евросоюз
29.11.2017 12:45
Евросоюз рассматривает Грузию в качестве страны-лидера, которая лучше всех готова к вступлению в Евросоюз, — заявил вице-премьер, министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец после встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.
Политик также подчеркнул важный вклад Грузии в укрепление евроатлантической безопасности, в связи с чем вновь подтвердил поддержку Словенией европейских и евроатлантических устремлений Грузии.
Вице-премьер и министр иностранных дел Словении находится в Грузии с первым официальным визитом, который проходит в рамках «Тбилисского форума Шелкового пути». В международном форуме участвуют до 2000 делегатов из более чем 60 стран мира.
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