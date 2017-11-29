Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прошла встреча министров внутренних дел Грузии и Молдовы


29.11.2017   13:15
Вице-премьер Грузии и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом.

Александр Жиздан прибыл в Грузию вместе с правительственной делегацией, чтобы принять участие в Тбилисском «Форуме Шелкового пути».

На встрече с молдавским коллегой Георгий Гахария подчеркнул углубление сотрудничества между странами. Стороны рассмотрели сотрудничество между министерствами внутренних дел Грузии и Молдовы и наметили планы на будущее.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китай вложил более 6 млрд. долларов в реализацию проектов в рамках «Шелкового пути»
Украина и Грузия договорились о поставке товаров в обход России
Грузия планирует стать транзитным мостом между Европой и Азией - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Давид Усупашвили призвал парламент Грузии и не спешить с утверждением реформы правительства
Из Турции в Азербайджан отправляется первый поезд по БТК
EBRD: Квирикашвили является лидером с точки зрения проведения реформ в регионе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна