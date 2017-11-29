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Прошла встреча министров внутренних дел Грузии и Молдовы
29.11.2017 13:15
Вице-премьер Грузии и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом.
Александр Жиздан прибыл в Грузию вместе с правительственной делегацией, чтобы принять участие в Тбилисском «Форуме Шелкового пути».
На встрече с молдавским коллегой Георгий Гахария подчеркнул углубление сотрудничества между странами. Стороны рассмотрели сотрудничество между министерствами внутренних дел Грузии и Молдовы и наметили планы на будущее.
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