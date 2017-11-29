Прошла встреча министров внутренних дел Грузии и Молдовы

29.11.2017 13:15 Вице-премьер Грузии и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом.



Александр Жиздан прибыл в Грузию вместе с правительственной делегацией, чтобы принять участие в Тбилисском «Форуме Шелкового пути».



На встрече с молдавским коллегой Георгий Гахария подчеркнул углубление сотрудничества между странами. Стороны рассмотрели сотрудничество между министерствами внутренних дел Грузии и Молдовы и наметили планы на будущее.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

