Новый пакет санкций США против РФ вступил в силу

29.11.2017 13:28 Министерство финансов США объявило о вступлении во вторник в силу поправок к директивам 1 и 2 указа под номером 13662, в соответствии с которыми сокращаются сроки кредитования американцами юридических лиц в России, находящихся под санкциями Вашингтона.



Эти поправки были обнародованы 29 сентября и касаются российского финансового и энергетического секторов.



Как напомнило в распространенном заявлении Управление по контролю за иностранными активами Минфина, поправкой к директиве 1 запрещается с 28 ноября 2017 года проводить банковские операции, осуществлять финансирование и совершать иные сделки по предоставлению новых кредитов российским банкам на срок более 14 дней.



В период с 12 сентября 2014 года по настоящее время допустимый срок составлял 30 дней.



Поправка к директиве 2 распространяется на компании энергетического сектора. Срок кредитования теперь составляет 60 дней, а не 90.



Следующим этапом ужесточения санкционного режима станет введение запрета на поставки в РФ оборудования и технологий и услуг, которые могут быть использованы для разведки или добычи нефти на Арктическом шельфе, на сланцевых месторождениях или для глубоководной добычи.



С 29 января эти ограничения начнут действовать не только для проектов на территории России или в российских территориальных водах, но также и для проектов вне территории РФ, в которых попавшие под санкции российские компании, их "дочки" или связанные с ними юрлица владеют долей как минимум в 33%.



Санкционный список по директиве 13662 насчитывает 278 российских компаний. В их числе - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВЭБ, "Роснефть", "Транснефть", "Новатэк", "Рособоронэкспорт", многочисленные дочки "Газпрома" (но не сам холдинг), "Газпром нефть" и оборонные предприятия.



Цель новых санкций - "увеличить издержки" для России и "сдержать агрессивное поведение правительства РФ", пояснял ранее Госдепартамент США. "Мы продолжаем призвать Россию выполнить обязательства по Минским соглашениям, вывести (свои силы) из Крыма и прекратить вредоносную киберактивность", - говорилось в релизе ведомства, опубликованном в октябре.



Согласно закону о санкциях, который был принят конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом летом, до февраля 2018 года американский Минфин должен проработать возможность дальнейшего расширения санкций на операции с российским госдолгом, а также подготовить доклад о российских олигархах с описанием их активов, деятельности и связей с Кремлем.















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