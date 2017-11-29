Квирикашвили: Грузия предоставляет бизнесу уникальную возможность выхода на рынки более чем с 2 млрд потребителей

29.11.2017 14:29 Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступая перед участниками глобального «Тбилисского форума Шелкового пути», для произведенной в Грузии продукции открыты рынки с совокупным населением более чем 2.3 млрд человек. Как отметил премьер, эта уникальная возможность, которую Грузия предоставляет бизнесу, базируется на действующих соглашениях о свободной торговле, подписанных Грузией с Евросоюзом, Китаем, Турцией, странами Европейской ассоциации свободной торговли и странами СНГ. В этой связи он отметил, что Грузия открыта для глобальных инвестиций, в стране действует один из наиболее благоприятных режимов для ведения бизнеса в мире, что подтверждается рейтингами таких авторитетных институтов как Всемирный Банк и Fraser Institute.



По словам Квирикашвили, инициатива «Шелкового пути», которая должна связать Европу и Азию, несет благосостояние всем странам-участникам проекта. Он подчеркнул, что правительство страны не покладая рук прилагает максимальные усилия для превращения Грузии в региональный транзитный и промышленный центр.



«Благодарю вас за вклад, внесенный в многостороннее сотрудничество на всем протяжении «Одного пояса и пути» . Большое спасибо и пожалуйста, насладитесь временем, проведенным в Тбилиси – это город не только для бизнеса, но и место для приятного отдыха», — обратился в заключение Георгий Квирикашвили к участникам международного «Тбилисского форума Шелкового пути», в котором участвуют почти 2000 делегатов более чем из 60 стран мира.















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