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Каха Каладзе упраздняет т.н. зональный совет в мэрии


29.11.2017   14:29
В тбилисской мэрии упраздняется т.н. зональный совет. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании столичного правительства.

По заявлению Каладзе, функции т.н. зонального совета будут выполнять службы мэрии.

«Считаю целесообразным упразднение подчиненного мэрии Тбилиси совета по регулированию застройки – т.н. зонального совета. С этой инициативой обращаюсь к соответствующим органам. Как известно, на основании рекомендаций совета на протяжении лет принимались решения в связи с утверждением и повышением коэффициентов планов регулирования конкретных застроек. Нами начата структурная реформа. В связи с этим я не раз говорил, она, разумеется, касается развития урбанной политики и преобразования функции архитектурной службы. До завершения этого процесса функции т.н. зонального совета будут осуществлять соответствующие службы мэрии под моим личным контролем», - заявил Каладзе.






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