Павел Филип: У Молдовы и Грузии много общего

29.11.2017 14:40 Двухсторонние отношения Грузии и Молдовы и освоение существующего экономического потенциала рассмотрели члены правительства Грузии и Молдовы на встрече в расширенном формате, которая состоялась в администрации правительства.



В начале встречи премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили еще раз подчеркнул важность официального визита премьер-министра близкой для Грузии страны и говорил о тех тесных культурных связей, которые связывают грузинский и молдавский народы.



«Конечно, нас связывают общие стремления к ЕС, что является стратегической целью, как для Молдовы, так и Грузии. Мы объединились в очень важные форматы, такие как «Восточное партнерство», ГУАМ и у нас есть очень хорошее сотрудничество во всех международных форматах. Хочу еще раз подтвердить твердую поддержку Грузии территориальной целостности и суверенитету Молдовы и поблагодарит вас за вашу последовательную позицию в деле поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии», — обратился премьер-министр Грузии к молдавскому коллеге.



Павел Филип поблагодарил Георгия Квирикашвили за приглашение и подчеркнул 25-летние отношения и исторические дружеские связи.



«Благодарю вас за приглашение и за то, что наш визит был комбинирован с Тбилисским «Форумом Шелкового пути». Для нас этот год очень важен, так как прошло 25 лет с начала наших дипломатических отношений, однако нас еще дольше связывают культурные и дружеские отношения. У нас много общего, как исторического, так и культурного. К сожалению, есть проблемы с территориальной целостностью. Очень важна в этом случае не только двухсторонняя солидарность, но и поддержка региона в целом, так как только так можно достичь общей цели», — заявил Павел Филип.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

