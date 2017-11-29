Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Павел Филип: У Молдовы и Грузии много общего


29.11.2017   14:40
Двухсторонние отношения Грузии и Молдовы и освоение существующего экономического потенциала рассмотрели члены правительства Грузии и Молдовы на встрече в расширенном формате, которая состоялась в администрации правительства.

В начале встречи премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили еще раз подчеркнул важность официального визита премьер-министра близкой для Грузии страны и говорил о тех тесных культурных связей, которые связывают грузинский и молдавский народы.

«Конечно, нас связывают общие стремления к ЕС, что является стратегической целью, как для Молдовы, так и Грузии. Мы объединились в очень важные форматы, такие как «Восточное партнерство», ГУАМ и у нас есть очень хорошее сотрудничество во всех международных форматах. Хочу еще раз подтвердить твердую поддержку Грузии территориальной целостности и суверенитету Молдовы и поблагодарит вас за вашу последовательную позицию в деле поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии», — обратился премьер-министр Грузии к молдавскому коллеге.

Павел Филип поблагодарил Георгия Квирикашвили за приглашение и подчеркнул 25-летние отношения и исторические дружеские связи.

«Благодарю вас за приглашение и за то, что наш визит был комбинирован с Тбилисским «Форумом Шелкового пути». Для нас этот год очень важен, так как прошло 25 лет с начала наших дипломатических отношений, однако нас еще дольше связывают культурные и дружеские отношения. У нас много общего, как исторического, так и культурного. К сожалению, есть проблемы с территориальной целостностью. Очень важна в этом случае не только двухсторонняя солидарность, но и поддержка региона в целом, так как только так можно достичь общей цели», — заявил Павел Филип.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
Проект порта Анаклия рассмотрели на «Тбилисском форуме Шелкового пути»
В Грузии создается израильский технологический хаб
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Специальным представителем Грузии по вопросам "Нового Шелкового пути" назначен Мамука Бахтадзе
Зиядов: порт Анаклия и порт Баку – две двери одного тоннеля
В Тбилиси упраздняют т.н. совет по застройке города
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна