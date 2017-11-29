«Альянс патриотов» не поддержит кандидатуру Нино Ломджария

29.11.2017 14:47 «Альянс патриотов» не поддержит кандидатуру Нино Ломджария на пост Народного защитника. Как заявила журналистам вице-спикер парламента и лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, ее партия представила на пост Омбудсмена кандидатуру Георгия Попхадзе.



«Этот человек – известный журналист, который работает в Европе на протяжении многих лет и является защитником прав человека. Георгий Попхадзе внес серьезный вклад в распространение кадров с пытками заключенных. Этот человек участвовал во всех важных политических процессах в стране на протяжении 25 лет. Мы считаем, что наш кандидат достойный и свободно может конкурировать с любым кандидатом. Исходя из этого, мы не поддерживаем Ломджария», — заявила Инашвили.



Правящая команда представила на пост Омбудсмена кандидатуру Нино Ломджария, которой для утверждения понадобится поддержка 76 депутатов.

















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