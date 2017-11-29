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Пришло время установления парламентского контроля над службами безопасности -«Европейская Грузия»


29.11.2017   15:39
По заявлению члена "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, существуют легитимные вопросы в связи со спецоперацией, проведенной по улице Бери Габриэл Салоси, на которые соответствующие персоны должны дать ответ публично в парламентском формате.

По словам Капанадзе, настало время, когда должен быть использован парламентский контроль над службами безопасности:

"Участвовал ли в этом запланированном заговоре, или террористическом акте Чатаев, который в том числе был в т.н. черном списке террористов ООН. Если этот человек действительно был ликвидирован в этой спецоперации, как он въехал в Грузию. Как попало в эту квартиру огромное вооружение, арсенал, когда говорят, что несколько недели велась слежка, как они попали в эту квартиру, и вообще в Грузию. А также, какого типа угроза планировалась, чего миновала страна"- заявил Серги Капанадзе.






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