Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ

29.11.2017 15:47 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллой.



На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества парламента Грузии и парламентской ассамблеи и текущие политические процессы.



Президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ несколько недель назад был назначен Гиги Церетели.



До этого Гиги Церетели был заместителем главы ПА ОБСЕ. До лета 2018 года он будет исполнять обязанности председателя организации вместо Кристин Муттонен — австрийскому парламентарию пришлось покинуть должность главы ПА ОБСЕ, поскольку по результатам выборов, прошедших в Австрии в октябре, Муттонен не была избрана в законодательный орган страны.



В июле будущего года на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Берлине будет избран новый председатель организации.















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