Невозможно ответить публично на все вопросы, когда дело касается терроризма и нацбезопасности - Талаквадзе

29.11.2017 15:57 По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, когда дело касается терроризма и национально безопасности, на все вопросы невозможно ответить публично.



На сегодняшнем пленарном заседании Арчил Талаквадзе откликнулся на спецоперацию на улице Бери Габриел Салоси и отметил, что группа доверия в парламенте заслушает службу безопасности и получит больше информации о спецоперации.



«Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел уверенно исполнили обе задачи спецоперации – и защиту населения и нейтрализацию опасности. Конечно, Иванэ Голошвили навсегда останется в истории героев, он показал всей стране пример самоотверженности и мы преклоняемся перед его мужеством. Когда дело касается терроризма и национально безопасности, на все вопросы невозможно ответить публично. Хочу напомнить оппозиционным коллегам, что государство защищает население от терроризма несмотря на то, какие имена и фамилии есть у террористов. Поэтому апеллирование на то, у какого терроризма какое имя и фамилия, какой паспорт, в данном случае второстепенно. Для меня немного удивительно, когда вы заявляете о цели строительства западного государства, примером которого являются такие города, как – Лондон, Брюссель, Париж, где, к сожалению, происходили теракты и мы увидели там солидарность и консолидацию политиков и населения. К сожалению, здесь мы этого не видим. В текущем периоде, одна часть оппозиции делала очень корректные заявления, а вторая часть отличалась критиков и нападением в адрес наших спецслужб, что неприемлемо и является элементарной неблагодарностью в отношении этих людей», — заявил Талаквадзе.















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