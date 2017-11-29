Кумсишвили: Задача «Форума Шелкового пути» - привлечение инвестиций в Грузию и создание новых рабочих мест

29.11.2017 16:02 Задачей «Форума Шелкового пути» является привлечение инвестиций в Грузию и создание новых рабочих мест, — об этом заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили.



Министр отметил, что в рамках форума состоялась интересная дискуссия.



«Было до 500 представителей частного сектора. Хочу отметить, что сегодня наша страна очень привлекательна, начиная с высоких технологий, заканчивая нашим традиционным направлением, таким как туризм. Сегодня призвал инвесторов, принять участие в тендере логистических центров, инвестиционный размер которого составляет около 70 миллионов долларов. 2 логистических центра должны быть построены рядом с Кутаиси и Тбилиси. Государство готово передать инвестору около 80 га рядом с Тбилиси и около 60 га около Кутаиси. Кроме того, в этих проектах участие примет и «Партнерский фонд», — заявил Кумсишвили.



28-29 ноября в Тбилиси проходит второй по счету Форум Шелкового пути, в котором примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме примут участие более 500 иностранных компаний.



Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.















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