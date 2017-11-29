Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мерабишвили отказался от услуг адвокатов


29.11.2017   16:08
По делу о 7 ноября Вано Мерабишвили больше не будут защищать нанятые им адвокаты Георгий Чивиашвили и Бека Басилая.

Как заявили правозащитники, обвиняемый сам попросил отвода адвокатов на основании решения Большой палаты Европейского суда по правам человека.

По словам адвокатов, тем самым Мерабишвили выражает недоверие грузинскому правосудию.

По словам Георгия Чивиашвили и Беки Басилая, решением Страсбургского суда подтверждается, что Мерабишвили является политическим заключенным.

А сторона обвинения заявляет, что решение Страсбургского суда не имеет отношения к этому эпизоду обвинения Мерабишвили. По словам Джарджи Циклаури, в решении Большой палаты не говорится о политической подоплеке.

Казенный адвокат будет защищать интересы Вано Мерабишвили с будущего процесса.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
Проект порта Анаклия рассмотрели на «Тбилисском форуме Шелкового пути»
В Грузии создается израильский технологический хаб
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Специальным представителем Грузии по вопросам "Нового Шелкового пути" назначен Мамука Бахтадзе
Зиядов: порт Анаклия и порт Баку – две двери одного тоннеля
В Тбилиси упраздняют т.н. совет по застройке города
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна