Мерабишвили отказался от услуг адвокатов

29.11.2017 16:08 По делу о 7 ноября Вано Мерабишвили больше не будут защищать нанятые им адвокаты Георгий Чивиашвили и Бека Басилая.



Как заявили правозащитники, обвиняемый сам попросил отвода адвокатов на основании решения Большой палаты Европейского суда по правам человека.



По словам адвокатов, тем самым Мерабишвили выражает недоверие грузинскому правосудию.



По словам Георгия Чивиашвили и Беки Басилая, решением Страсбургского суда подтверждается, что Мерабишвили является политическим заключенным.



А сторона обвинения заявляет, что решение Страсбургского суда не имеет отношения к этому эпизоду обвинения Мерабишвили. По словам Джарджи Циклаури, в решении Большой палаты не говорится о политической подоплеке.



Казенный адвокат будет защищать интересы Вано Мерабишвили с будущего процесса.















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