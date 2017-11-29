Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили намерен подать ходатайство о невозможности его экстрадиции в Грузию


29.11.2017   16:54
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили считает решение большой палаты ЕСПЧ в отношении бывшего грузинского премьера Вано Мерабишвили аргументом в пользу невозможности его экстрадиции в Грузию.

"Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что главной целью многолетнего заключения моего ближайшего соратника в Грузии, бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, было получение информации о моих банковских счетах. Олигарх Иванишвили не мог поверить, что я ничего не украл, и из-за этого невинного человека мучили столько лет", - написал М.Саакашвили в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В связи с этим, сообщил политик, "сегодня мои юристы подают в Министерство юстиции ходатайство о том, что ввиду такого решения ЕСПЧ и данного факта политического преследования, моя экстрадиция в Грузию невозможна в принципе".

Накануне Большая палата ЕСПЧ признала нарушение грузинским государством ряда статей Европейской конвенции по правам человека в отношении В.Мерабиишвили и обязала выплатить ему 4 тысячи евро.

Представители оппозиции считают, что решение Большой палаты ЕСПЧ фактически означает объявление В.Мерабишвили политическим заключенным.

В июле 2018 год президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства (в это время политик находился за пределами Украины). 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.

Высший административный суд Украины (ВАСУ) назначил на 21 декабря рассмотрение иска М.Саакашвили к президенту Украины П.Порошенко о признании незаконным и отмене указа о прекращении гражданства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
Проект порта Анаклия рассмотрели на «Тбилисском форуме Шелкового пути»
В Грузии создается израильский технологический хаб
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Специальным представителем Грузии по вопросам "Нового Шелкового пути" назначен Мамука Бахтадзе
Зиядов: порт Анаклия и порт Баку – две двери одного тоннеля
В Тбилиси упраздняют т.н. совет по застройке города
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна