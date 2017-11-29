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Партия «Гирчи» займется майнингом для финансирования своей деятельности


29.11.2017   17:24
Новый политический центр "Гирчи" призывает сторонников, внести вклад в финансирование партии, но не деньгами. По сообщению on.ge, чтобы заработать деньги, партия решила прибегнуть к майнингу, то есть выработке криптовалюты.

Представители партии говорят, что для этого желающий помочь должен оставить веб-страницу партии открытой в одном окне. В это время специальный код на сайте начнет вырабатывать для партии криптовалюту.

"Когда у вас открыта в браузере наша веб-страница, в это время вы одалживаете нам мощность вашего компьютера, с помощью чего "Шишка" будет вырабатывать цифровые деньги. То есть, вы финансируете нас вашими компьютерами. "Шишка" первая криптопартия. Ройте вместе с нами!"- заявляет "Шишка".

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