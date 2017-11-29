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Саакашвили заявляет, что президент Украины отдал приказ арестовать его
29.11.2017 20:04
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что президент Украины Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает «Украинская правда».
"Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота в Украине и за какое-то выдуманное дело из Одессы", - рассказал Саакашвили.
По его словам, соответствующее поручение он дал Генпрокуратуре и СБУ, и теперь они в течение 2-3 дней должны его исполнить.
Экс-президент Грузии считает, что таким образом Порошенко хочет подавить мирный протест в Украине, ведь на 3 декабря партия Саакашвили "Рух новых сил" запланировала акцию у Верховной Рады в Киеве.
"Они подняли несуществующие дела времен моей работы в областной администрации Одессы. Их резко интенсифицировали, и они хотят это дело подвести под какую-то составляющую", - говорит он.
По словам Саакашвили, ему "на 100%" известно, что Служба безопасности Украины 2 дня назад запросила образцы его голоса, чтобы фальсифицировать аудиозаписи с его разговорами.
"И они собираются в день моего ареста это опубликовать", - отмечает Михеил Саакашвили
Он призвал своих сторонников в случае его ареста блокировать мирными пикетами здания облгосадминистраций, СБУ и ГПУ.
По словам экс-главы ОГА, Порошенко присылал к нему человека, который его предупредил, что если Саакашвили не остановит свое политическое движение, то его выдворят из Украины в Грузию и опубликуют на него компромат.
Как известно, юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.
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