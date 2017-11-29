Министерство охраны окружающей среды может остаться отдельным ведомством

29.11.2017 21:19 Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды могут не объединиться и министерство охраны окружающей среды может вновь остаться отдельным ведомством. По информации Первого канала, это возможно из-за того, что часть парламентского большинства против упразднения ведомства.



Что касается направления ископаемых, возможно эта часть будет передана министерству экономики.



В случае, если министерство охраны окружающей среды останется отдельным ведомством, правительству предстоит представить министра.



Парламентский комитет по охране окружающей среды будет обсуждать реорганизацию на заседании завтра.

















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