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Министерство охраны окружающей среды может остаться отдельным ведомством
29.11.2017 21:19
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды могут не объединиться и министерство охраны окружающей среды может вновь остаться отдельным ведомством. По информации Первого канала, это возможно из-за того, что часть парламентского большинства против упразднения ведомства.
Что касается направления ископаемых, возможно эта часть будет передана министерству экономики.
В случае, если министерство охраны окружающей среды останется отдельным ведомством, правительству предстоит представить министра.
Парламентский комитет по охране окружающей среды будет обсуждать реорганизацию на заседании завтра.
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