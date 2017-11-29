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ВОЗ оценивает реформы системы здравоохранения Грузии как эффективные
29.11.2017 21:21
Всемирная организация здравоохранения оценивает реформы системы здравоохранения Грузии как эффективные
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения приветствует достижения Грузии в области здравоохранения и оценивает масштабные реформы системы здравоохранения как эффективные . Об этом региональный директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Жакаб на сегодняшней встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Речь шла о вопросах дальнейшего углубления сотрудничества между Грузией и Всемирной организацией здравоохранения.
Премьер-министр отметил, что правительство Грузии придает большое значение рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и готово продолжать тесное сотрудничество с этой организацией в целях улучшения системы здравоохранения в Грузии, чтобы она была более ориентированной на потребности населения.
На встрече было также положительно оценено соглашение между министерством здравоохранения Грузии и региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2018-2019 годы, которое было подписано министром здравоохранения Давидом Сергиенко и региональным директором организации Жужанной Жакаб.
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения пригласил премьер-министра Грузии на 68-ю сессию Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Риме осенью следующего года в качестве почетного докладчика.
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения находится в Тбилиси в рамках постоянного комитета организации, который Грузия принимает в качестве страны-председателя.
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