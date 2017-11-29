Отар Данелия избран вице-президентом PABSEC

29.11.2017 21:38 Руководитель постоянное парламентской делегации Грузии Отар Данелия избран вице-президентом Парламентской ассамблеи экономического сотрудничества Черного моря. Вместе с тем, Грузия стала членом бюро PABSEC.



На посту вице-президента кандидатуру Отара Данелия единогласно поддержали представители делегаций всех 11 стран, входящих в PABSEC.



Голосование прошло на ежегодной, 50-ой по счету Генеральной ассамблее PABSEC. Участие принимали представители парламентских делегаций Грузии, Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Молдовы, Румынии, Сербии, Турции и Украины.

















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