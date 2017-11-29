Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Партия Саакашвили развернет 500 штабов по Украине в поддержку отставки Порошенко


29.11.2017   21:49
В партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили планируют после 3 декабря открыть около 500 штабов по всей Украине, которые будут проводить кампанию в поддержку импичмента президента страны Петра Порошенко.

"Мы планируем, что 3 декабря состоится марш в поддержку импичмента... Мы понимаем, что это будет только начало большой кампании. Ее первое требование - принятие закона об импичменте, второе требование - высказать недоверие президенту Петру Порошенко. По всей стране мы начнем сбор голосов за высказывание недоверия Петру Порошенко", - заявила член политсовета партии, президент Центра рыночных реформ Ольга Галабала на пресс-конференции в среду в Киеве.

Галабала рассказала, что в настоящее время уже создано 150 штабов, а после 3 декабря планируется создать около 500 штабов, которые будут проводить кампанию за импичмент Порошенко.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна