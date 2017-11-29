Партия Саакашвили развернет 500 штабов по Украине в поддержку отставки Порошенко

29.11.2017 21:49 В партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили планируют после 3 декабря открыть около 500 штабов по всей Украине, которые будут проводить кампанию в поддержку импичмента президента страны Петра Порошенко.



"Мы планируем, что 3 декабря состоится марш в поддержку импичмента... Мы понимаем, что это будет только начало большой кампании. Ее первое требование - принятие закона об импичменте, второе требование - высказать недоверие президенту Петру Порошенко. По всей стране мы начнем сбор голосов за высказывание недоверия Петру Порошенко", - заявила член политсовета партии, президент Центра рыночных реформ Ольга Галабала на пресс-конференции в среду в Киеве.



Галабала рассказала, что в настоящее время уже создано 150 штабов, а после 3 декабря планируется создать около 500 штабов, которые будут проводить кампанию за импичмент Порошенко.















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