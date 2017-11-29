Народный защитник Грузии сделал заявление по «делу Мухтарлы»

29.11.2017 22:41 Спустя шесть месяцев после того, как азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, занимающийся следственной журналистикой, пропал в Тбилиси и был обнаружен в КПЗ в Баку, народный защитник Грузии вновь затрагивает проблемы в расследовании по этому делу.



Согласно заявлению омбудсмена, которое было опубликовано 29 ноября, Прокуратура Грузии, несмотря на призыв народного защитника, вновь отказывается от присвоения статуса пострадавшего пропавшему в Тбилиси журналисту. Омбудсмен отмечает, что такой статус «необходим, чтобы у Мухтарлы и его адвоката было больше возможностей наблюдать за продолжающимся расследованием».



Народный защитник также говорит о необходимости изменения квалификации преступления, совершенного против Мухтарлы. Омбудсмен считает, что в деле, расследование которого проводится по факту незаконного лишения свободы, Прокуратура, со ссылкой на рассказ Мухтарлы, должна была выделить отягчающие обстоятельства, в частности, то, что журналист незаконно был лишен свободы «группой лиц по предварительному сговору, с целью перевода пострадавшего за границу». Следовательно, омбудсмен призывает Прокуратуру «изменить квалификацию преступления с учетом отягчающих обстоятельств».



Омбудсмен также выразил сожаление в связи с тем, что «даже по истечении шести месяцев с начала расследования Прокуратура не информирует общество по делу с таким высоким общественным интересом».



«Народный защитник выражает надежду, что Главная прокуратура Грузии безотлагательно примет все меры для того, чтобы своевременно и эффективно провести расследование, осуществить все следственные действия, в том числе экспертизу в связи с аутентичностью видеозаписей, и на возникшие вокруг этого дела вопросы ответит с помощью объективных доказательств, чтобы все виновные лица ответили перед правосудием«, - говорится в заявлении омбудсмена.



Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси 29 мая, а на второй день он оказался КПЗ в Баку. 30 мая Мухтарлы заявил, что в Тбилиси, недалеко от своего дома, неизвестные лица вынудили его сесть в автомобиль. По информации азербайджанской стороны, задержанному журналисту предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы и контрабанде иностранной валюты в крупных размерах.



За исчезновением в Грузии журналиста и его арестом в Азербайджане последовали активные отклики и протест со стороны президента Грузии, грузинских оппозиционных партий, журналистов и гражданского общества, а также международных организаций.



Супруга журналиста, Лейла Мустафаева, которая после исчезновения Мухтарлы в течение нескольких месяцев еще проживала в Тбилиси и просила эффективного расследования от властей Грузии, а также говорила о слежке в ее отношении, в начале октября переехала в Европу на проживание.



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