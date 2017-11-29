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Епископ Мелкиседек: Единственный путь спасения Грузии - Запад


29.11.2017   22:45
Высокопоставленные представители грузинского духовенства сегодня завершают свой визит в Вашингтон.

Находящаяся в США с 24 ноября делегация состояла из представителей Грузинской православной церкви, Общины мусульман, Католической апостольской церкви Закавказья и грузинской епархии Армянской апостольской православной церкви.

В Вашингтоне грузинская делегация провела встречи с представителями гражданского сектора, академических кругов и государственных ведомств США.

Накануне представители грузинского духовенства приняли участие в конференции, главными темами которой стали роль религии в демократии и антизападная пропаганда. Участие в форуме принимали религиозные лидеры и представители академических кругов.

«Мы познакомились с очень многими интересными людьми, на многое посмотрели другими глазами», — заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» хорепископ патриарха, митрополит Яков.

Влиятельный представитель патриархии Грузии отметил важность поддержки США для Грузии и назвал Америку «стратегическим партнером».

По его словам, «Америка – это наш стратегический партнер и пока единственная страна (пусть Господь увеличит их число), которая не предавала нас на том пути, на котором Россия открыто ведет с нами войну из-за нашего стремления к свободе».

«Поэтому поддержка Америки для нас очень важна и они увидели, что и церковь так же относится к этому, что мы не собираемся идти на какие-то уступки с теми, кто нам противостоит. Мы ни за какую цену не можем продавать свободу», — сказал митрополит Яков.

Это не первое заявление высокопоставленного митрополита, который, как отмечают эксперты и СМИ, ранее не отличался открытой прозападной позицией.

27 ноября митрополит Якоб также заявил в Вашингтоне, что «США являются единственным сдерживающим фактором, чтобы не произошла оккупация наших территорий».

Визит в Вашингтон был осуществлен по инициативе и организации американского Центра развития и демократии (CDD). Проекту оказало финансовую поддержку посольство Британии в Грузии.

Ознакомительный визит и международную интеррелигиозную конференцию помогли провести Национальный фонд для демократии NED, посольство США в Грузии, посольство Грузии в США, аппарат госминистра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и информационный центр по НАТО и Евросоюза.

В свою очередь, епископ Руставский, митрополит Иоанн призвал американских и европейских политиков активней распространять информацию о том, что происходит на западе.

«Я сказал, что наверное, они должны искать причину в себе, возможно, они что-то пропустили или не предусмотрели. Потому что невозможно себе представить, что такая технологичная, развитая и далеко ушедшая вперед Америка, а также и Европа, как они могут проигрывать России, которая только сейчас начинает выходить … Потому что в 90-х годах, понятно, им было не до этого и возможностей не было таких … Россия выходит на международную арену в последние 10-15 лет. Так что причину они должны искать в себе. Лучше надо делать пиар, нужно больше информированности, интерпретаций явлений и освещать более широко. Я думаю, что представленная таким образом информация принесет больше пользы народу», сказал митрополит Иоанн, епископ Руставский.

Епископ Маргвети и Убиси Мелкиседек считает, что представители грузинского духовенства также должны быть включены в процесс предоставления пастве информации о западных странах.

«Наш визит очень важен, так как США являются самыми сильными союзниками нашей страны. Мы стараемся установить с ними очень близкие отношения. Мы должны сами предоставлять информацию пастве о том, что такое запад, какие там ценности. Это огромные христианские страны, исторически христианские страны, отношения с ними обязательны и мы всегда должны делать все, чтобы спасти нашу страну и единственный путь для этого – это запад», — заявил епископ Мелкиседек.






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