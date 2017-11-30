В парламенте Грузии отложили рассмотрение проекта структурных изменений в правительстве

30.11.2017 11:22 В парламенте Грузии на будущую неделю отложили рассмотрение проекта структурных изменений в правительстве.



Как заявила журналистам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия, представлен очень большой пакет и его необходимо очень детально рассмотреть.



«Мы завершили заседания обязательных комитетов вчера, и получили от них заключения довольно поздно. Есть предложения, которые надо согласовать. Мы должны начать работу над детальным заключением. Поэтому будет лучше начать обсуждения на будущей неделе, чтобы у нас было больше времени», — заявила Эка Беселия.















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