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Джанелидзе: Не дело политиков, оценивать дело Вано Мерабишвили


30.11.2017   11:38
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе считает, что не дело политиков, оценивать дело бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили. Так он ответил на вопрос о заявлении лидера «Европейской народной партии» Джозефа Дола об освобождении Мерабишвили.

«Это не политикам оценивать. Было принято правовое решение судом, и разъяснения были сделаны министерством юстиции», — заявил Михаил Джанелидзе.

Президент «Европейской народной партии» Джозеф Дол заявил, что Вано Мерабишвили является политическим заключенным и после решения Европейского суда по правам человека, правительство Грузии должно освободить его незамедлительно.






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