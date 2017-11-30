Джанелидзе: Не дело политиков, оценивать дело Вано Мерабишвили

30.11.2017 11:38 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе считает, что не дело политиков, оценивать дело бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили. Так он ответил на вопрос о заявлении лидера «Европейской народной партии» Джозефа Дола об освобождении Мерабишвили.



«Это не политикам оценивать. Было принято правовое решение судом, и разъяснения были сделаны министерством юстиции», — заявил Михаил Джанелидзе.



Президент «Европейской народной партии» Джозеф Дол заявил, что Вано Мерабишвили является политическим заключенным и после решения Европейского суда по правам человека, правительство Грузии должно освободить его незамедлительно.















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