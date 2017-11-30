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Джанелидзе: Важно, что ЕС зафиксировал поддержку территориальной целостности Грузии
30.11.2017 12:23
Итоги саммита «Восточного партнерства» и будущие отношения ЕС-Грузия рассмотрели на конференции по инициативе «Фонда открытое общество Грузия».
Среди докладчиков конференции – министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, посол ЕС в Грузии Янош Херман и посол Эстонии в Грузии Кай Карлсон.
«Саммит был важным так как лидеры ЕС и стран-членов организации еще раз подтвердили поддержку формата «Восточного партнерства», Грузии Украины и Молдовы. Кроме того, лидеры ЕС выразили четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — заявил Михаил Джанелидзе.
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