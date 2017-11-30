Квирикашвили: В процессе строительства компромиссы надо максимально исключить

30.11.2017 12:33 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили еще раз откликнулся на трагедию в Батуми на сегодняшнем заседании правительства.



Георгий Квирикашвили отметил, что жертвами происшествия в Батуми стало 11 человек и именно поэтому 27 ноября был объявлен днем траура.



«Согласитесь, что для всех нас были тяжелейшие дни. В ходе поездки в Батуми я заявил, что за происшествием должна последовать строгое реагирование и насколько мне известно, идет следствие. Конечно, необходимо провести превентивные меры для того, чтобы в будущем избежать трагедий. Пожары происходят везде и никто не застрахован от этого, однако мы должны сделать максимум, чтобы избежать подобных жертв», — отметил премьер.



По его словам, максимально надо исключить компромиссы в процессе планирования строительства, утверждения проекта и принятия в эксплуатацию.



«Любая инвестиция важна, но человеческая жизнь еще важнее, и я призываю все соответствующие органы максимизировать контроль в этом направлении. Я приветствую, что мэр Тбилиси уже откликнулся на этот вопрос, и его отношение абсолютно аналогичное. Я также хочу попросить Зураба Алавидзе еще раз провести рабочую кампанию в регионах, чтобы максимально исключить компромиссы в процессе строительства и эксплуатации», — заявил Георгий Квирикашвили.















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