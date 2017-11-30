ЕНП: Правительство Грузии должно незамедлительно освободить политзаключенного Вано Мерабишвили

30.11.2017 12:36 Президент Европейской народной партии Жозеф Доль считает, что бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, отбывающий тюремное наказание, является политическим заключенным.



"Правительство Грузии немедленно должно освободить политического заключенного Вано Мерабиишвили. Последнее решение Европейского суда по правам человека свидетельствует, что грузинские власти используют судебную систему для притеснения политических оппонентов", - написал в своем микроблоге в "Твиттере" Ж.Доль.



В минувший вторник Большая палата ЕСПЧ признала нарушение грузинским государством ряда статей Европейской конвенции по правам человека в отношении В.Мерабиишвили и обязала выплатить ему 4 тысячи евро.



В.Мерабишвили был задержан в 2013 году и осужден на 6,5 лет за совершение ряда преступлений на руководящих постах.



Между тем министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил в четверг журналистам, что В.Мерабишвили не является политзаключенным, а заявление лидера Европейской народной партии носит политический характер.



"Это политическая оценка дела Мерабишвили, правовую же оценку представило наше Министерство юстиции", - сказал М.Джанелидзе.



Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила на этой неделе журналистам, что ЕСПЧ не обнаружил нарушений в отношении вынесенных четырех приговоров по различным уголовным делам против В.Мерабишвили, поэтому нельзя называть его политическим заключенным.



Посол США в Грузии Ян Келли, отвечая в четверг журналистам на вопрос о решении ЕСПЧ по В.Мерабишвили, заявил, что его страна не является членом этого суда, однако заинтересована "в стабильности в Грузии и в верховенстве закона".



Против В.Мерабишвили в настоящее время рассматриваются в суде еще несколько уголовных дел. Накануне он заявил о недоверии к грузинской судебной системе и отказался от участия в судебных заседаниях.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

