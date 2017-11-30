Джанелидзе подчеркнул транзитную роль Грузии в ходе визита в Туркменистан

30.11.2017 14:11 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, в ходе своего выступления на 28-ой сессии Конференции по Энергетической хартии 29-29 ноября в Ашхабаде, подчеркнул важность активного участия Грузии в качестве страны транзита энергоресурсов в Международной энергетической хартии.



В своем обращении к представителям 52 стран и 10 международных организаций Джанелидзе представил широкий обзор текущих и запланированных международных энергетических проектов, осуществляемых с участием Грузии, которые способствуют развитию направления Восток-Запад, и, в то же время, создают хорошие возможности для транспортировки туркменского газа в Европу.



По информации МИД Туркменистана, Михаил Джанелидзе в своем выступлении отметил, что подключение Туркменистана к проекту Южного газового коридора позволит ему транспортировать свой газ в Турцию и Европу.



В Ашхабаде Джанелидзе провел встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, на которой стороны обсудили потенциал сотрудничества между двумя странами в области энергетики и транспортировки.



По сообщению МИД Грузии, Джанелидзе и Мередов также затронули Соглашение по новому международному транспортному маршруту «Лапис Лазули», которое было подписано недавно Азербайджаном, Афганистаном, Туркменистаном, Грузией и Турцией.



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